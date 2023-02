Competitie jonge eventingpaarden naar Rijssen, Ede en Maarsbergen

De Dutch Eventing Young Horse Trials, de aanlegtest voor 4- en 5-jarige eventingpaarden, wordt in 2023 vernieuwd. De finale vindt plaats op donderdag 29 juni op het prachtige podium van de internationale Maarsbergen Horse Trials. Deelnemers moeten daarvoor wel met een voldoende beoordeling een van de selecties gereden hebben. Die worden gehouden in Rijssen (TCN Sporthorses) op woensdag 10 mei en in Ede (De Valouwe) op 11 juni.

Daarmee wordt de competitie, die niet alleen in de eventing-wereld hoog gewaardeerd wordt vanwege de paardvriendelijke opzet, nog compacter en toegankelijker. Wat blijft is de presentatie in de dressuurring, direct gevolgd door een kort springparcours en direct daarna een aantal crosshindernissen in het terrein. De beoordeling is weer in handen van drie juryleden: Irene de Wolf, Marc van der Beken en Bert Wagenvoort.

Mooi opleidingscircuit

Initiatiefnemer René van der Leest van de Dutch Eventing Stables is trots op zijn vierde editie: “Zowel Tarik van Boggelen, Wendela Schlimmer als Maurits van der Goes zijn erg enthousiast over het concept. Ze staan er volledig achter, het is heel fijn dat we deze nieuwe, betrokken partners hebben. Drie edities hebben we op HC De Schalm van mede-initiatiefnemers Gert en Ria kunnen houden, wat een mooie basis heeft gelegd. We zijn het er allemaal over eens dat het goed is dat we in Nederland een mooi opleidingscircuit voor talentvolle paarden kennen.”

Oefenen

Om de opzet nog wat vriendelijker te maken, heeft de organisatie besloten om oefenen mogelijk te maken. Zowel in de week voor Rijssen als in de week voor Ede kan er op die terreinen ruimschoots geoefend worden. De finale in Maarsbergen wordt weer gelivestreamd, de uitzendingen van het afgelopen jaar hebben over de hele wereld tienduizenden kijkers getrokken.

Inschrijven kan via [email protected]

