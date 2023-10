Nog geen uitzicht op podium voor Merel Blom en Renske Kroeze op WK zesjarigen

Merel Blom-Hulsman en Renske Kroeze zijn in Le Lion d'Angers met nette dressuurscores aan het wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden begonnen. Met 66,97% (33 strafpunten) staat Blom-Hulsman na de eerste dag op de voorlopige 14-de plaats, Kroeze volgt met 65,98% (34 strafpunten) op plaats 16. Met deze klasseringen hebben beide amazones nog geen uitzicht op een podiumplaats.

De Nederlandse amazones verschijnen op het WK in Frankrijk aan de start met Ukario R (v. Unikato) en Magic Coconut (v. Carrera VDL). De door Merel Blom gereden zesjarige Holsteiner Ukario R voert via zijn moeder het bloed van de in Holstein goedgekeurde anglo-arabier Hermes d’Authieux.

Fokkerij van Verbakel

De zesjarige hengst van Renske Kroeze, de door het AES goedgekeurde Magic Coconut, komt uit de fokkerij van de familie Verbakel uit Aarle-Rixtel. Patrick Verbakel reed 3*-eventing, 1.40 m springen en Z2-dressuur met moeder Coconut Girl (Coconut Grove xx x Zortin). De volbloedhengst Coconut Grove xx sprong op het hoogste niveau met de Colombiaan German Camergo.

Bron: Horses.nl