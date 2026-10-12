KWPN’er Orpheus wint Amerikaans kampioenschap voor zevenjarige eventingpaarden

Petra Trommelen
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KWPN’er Orpheus wint Amerikaans kampioenschap voor zevenjarige eventingpaarden featured image
Orpheus met Amber Birtcil. Foto: USEA/Haley Boothe
Door Petra Trommelen

De Nederlandse KWPN’er Orpheus (Gerardus x Quasimodo van de Molendreef) heeft in de Verenigde Staten het kampioenschap voor zevenjarige eventingpaarden gewonnen. Onder Amber Birtcil kwam het fokproduct van Gerardus Post tot een totaalscore van 41,0 strafpunten. Orpheus begon het kampioenschap met 30,2 strafpunten in de dressuur, goed voor de derde plaats. Na een foutloos springparcours klom hij naar de tweede plaats. In de crosscountry bleef de ruin eveneens foutloos over de hindernissen en noteerde hij 10,8 tijdstrafpunten. Daarmee stelde hij de titel veilig.


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