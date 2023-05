Merel Blom domineert eerste kwalificatie om ACSI Eventing Cup

Merel Blom bleek oppermachtig tijdens de eerste kwalificatie van de Dutch Eventing Young Horse Trials, verreden op woensdag 10 mei in Rijssen. Op het terrein van TCN Sporthorses werd ze zowel bij de vier- als bij de vijfjarige paarden eerste en tweede.

Jan Greve, Irene de Wolf en Marc van der Beken jureerden de verrichtingen in Rijssen waar opvallend veel jonge paarden goed voorbereid aan de start verschenen en ruim 70% scoorden waarmee ze zich kwalificeren voor de finale op 29 juni in Maarsbergen. In de week voor de ontmoeting konden deelnemers het terrein met hun paard verkennen en voorafgaand aan de proef is het crossterrein gezamenlijk verkend, wat door de deelnemers erg gewaardeerd werd.

Uitslag 4-jarigen:

1. Merel Blom, Call Me Leo (Leovisto x Mighty Magic)

2. Merel Blom, Call Me Jimmy (Charleston x Heraldik XX)

3. Janneke Boonzaaijer, On Top (Don VHP x Diamant de Semilly)

4. Dennis Huits, Zinedream Air (Zinedream x Corrado I)

5. Sara Tuomala, Ouitano SHS (Quite Capitol x Canturano)

Uitslag 5-jarigen:

1. Merel Blom, Now or Never VL (Dakar x Zapatero)

2. Merel Blom, Checkpoint 46 (Chacoon Blue x Casall)

3. Janneke Boonzaaijer, N-Sinadja (Contendro I x Roven XX)

4. Merel Blom, Killer Queen (I’m Special de Muze x Calido I)

5. Stephan Hazeleger, Nothing Else Dutch ES (Odilon x Roven XX)

Op 11 juni is in Ede de tweede gelegenheid om te kwalificeren voor de finale. Daarvoor kan nog worden ingeschreven via [email protected]. Ook in Ede is er gelegenheid om van tevoren te oefenen.

Bron: Persbericht