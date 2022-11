Jordy Wilken met Wilbert Bo vijfde in CCI4*-L Italië

Op de eventingwedstrijd in Montelibretti, Italië, werd de lange vierster gewonnen door Benoit Parent met Dragibus d'Olympe AA (v. Don Pierre). De Fransman finishte ver voor de rest van het veld op een strafpuntentotaal van 34,70. Hij had alleen wat kleine tijdfouten in de cross en het springen bovenop zijn vierde dressuurscore. De vijfde plaats was voor de Nederlander Jordy Wilken met Wilbert Bo (v. Watermill Rolex).

Wilken kwam uit op 67,60 strafpunten. Hij had de vijfde dressuurscore (-32,80) maar deed ongeveer een minuut langer over de cross dan ideaal en zag twee balken vallen bij het springen. In deze zware wedstrijd kwamen de meeste combinaties echter met flinke tijdfouten uit de cross. Wilken had de dertienjarige Hannoveraan vooral meegenomen om zijn MER (Minimum Eligibility Requirement) op 4* niveau te halen. Dit om mee te kunnen doen aan kampioenschappen. Ook dat lukte. “Wilbert heeft een fantastische wedstrijd gelopen!” zegt Wilken op Facebook. Het was de eerste lange vierster voor het duo.

Overige rubrieken

In de andere rubrieken die in Italië werden verreden, behaalden vooral de Fransen en de Zwitsers goede resultaten. Maxime Livio uit Frankrijk won de lange driester met (dressuurgefokte) KWPN’er Joel (v. Ampere) en was daarin ook tweede. Felix Vogg uit Zwitserland won de korte tweester met de zesjarige merrie Zucker 4 (v. Zuccero) én de korte driester met Dao de L’Ocean (v. Kannan). Wilken deed ook nog mee in deze korte driester, maar werd daar zondag uitgeschakeld na een val van zijn paard in de cross. De korte vierster was voor de Duitser Felix Etzel met de Trakhener Polartanz (v. Konvoi).

Bron: Horses.nl / Facebook