Jordy Wilken na cross vijfde in lange vierster Montelibretti

Na de cross van de lange vierster in het Italiaanse Montelibretti nemen Jordy Wilken en de Watermill Rolex xx-zoon Wilbert Bo de vijfde plaats in. De dertienjarige Hannoveraanse ruin finishte de cross op 26,80 strafpunten en staat met daarbij een dressuurscore van 32,80 strafpunten op een totaal van 59,60. In de korte driester staat Wilken bovendien vierde met Hadelodiena (v. Quidaro), na de dressuur en het springen (-33.8).

In de lange vierster gaat de Française Maxime Livio aan de leiding met Elvis de Hus Z (v. Eldorado de Hus). Zij reden een foutloze cross en hebben met -28,40 een balk in handen voor het afsluitende springen zondag.

In de korte driester gaat de Zwitser Felix Vogg aan kop met Dao de l’Ocean (v. Kannan). Hij staat na de dressuur en een foutloos springparcours op -27.90.

Alle voorlopige uitslagen

Bron: Horses.nl