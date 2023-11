Julia Krajewski met twee paarden gekwalificeerd voor Parijs

Kort voor het einde van het seizoen heeft Olympisch kampioene Julia Krajewski zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs. Waar eerdere kwalificatie pogingen in Benheim en Boekelo misgingen door fouten in de waterbak, viel alles in het Italiaanse Montelibretti op zijn plek. Zowel met de negenjarige hengst Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero) als de evenoude Numero Uno zoon Nickel heeft de amazone een ticket voor de Spelen van Parijs bemachtigd.