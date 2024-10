Julia Krajewski wint Boekelo, hattrick voor Boonzaaijer om nationale titel

De 53ste editie van Military Boekelo-Enschede is gewonnen door de winnares van 2018, Julia Krajewski. De Olympische kampioene van Tokyo sloot haar springproef met de tienjarige ruin Nickel 21 (v. Numero Uno) foutloos af en klom daardoor van de derde naar de eerste plaats. De nationale titel ging net als de voorgaande twee jaren naar Janneke Boonzaaijer, die met I’m Special N.O.P (v. I’m Special de Muze) de concurrentie uit eigen land een straatlengte voorbleef.



Julia Krajewski kon haar geluk na afloop niet op: “Ik kwam hier met het idee dat ik in de top vijf wilde eindigen. Maar Nickel 21 was gewoon geweldig. Hij kwam superfit uit de cross en sprong vandaag fantastisch. Ik vind het altijd prettig als er wat druk op zit. En die was er natuurlijk, want ik moest foutloos blijven. Mijn paard pakte prima aan en hield op elke hindernis ruimte over. Heel mooi om hier na zes jaar weer te winnen op maar anderhalf uur rijden van huis.”

Laura Collett van één naar twee

Na de crosscountry moest Julia Krajewski nog twee amazones voorrang verlenen. Op de slotdag verspeelde Laura Collett echter haar leidende positie na een springfout met Dacapo (v. Diarado) en eindigde uiteindelijk op de tweede plaats. De Amerikaanse Hallie Coon, zaterdag al een van de vijf deelnemers die de crosscountry foutloos binnen de tijd aflegde, schoof op naar de derde positie. De Britse Sarah Bullimore zakte van de tweede naar de vijfde plek door één springfout met Corimiro (v. Amiro Z).

De prijsuitreiking van de top drie (volgnr. Laura Collett, Julia Krajewski en Hallie Coon). Foto: Ashley Claus

Hattrick voor Boonzaaijer

Janneke Boonzaaijer prolongeerde met de elfjarige bruine merrie uiteindelijk met speels gemak haar nationale titel, waarmee ze na 2022 (toen nog met Bouncer) en 2023 haar trilogie in drie opeenvolgende jaren voltooide. De amazone uit Heerde mocht zich in de afsluitende springproef vijf fouten veroorloven om toch te winnen en die opgave was voor haar geen enkel probleem. “Ik wilde echt een hattrick maken en als dat dan lukt en ook nog eens binnen de tijd, is dat ontzettend gaaf”, reageerde Janneke Boonzaaijer na haar geslaagde optreden, dat uiteindelijk goed was voor de 23ste plek in het eindklassement. “Ze was totaal niet moe, heeft zoveel vermogen en doet het zo simpel. Het was wel een parcours waar je duidelijk je lijnen moest bepalen. Dit kampioenschap is voor mij de kers op de taart.”

De Nederlands kampioene Janneke Boonzaaijer met I’m Special N.O.P. Foto: Ashley Claus

Verbetering

Toch is er volgens Janneke Boonzaaijer nog voldoende ruimte voor verbetering in haar samenwerking met I’m special NOP. “Mijn grote doel is om hier een keer mee te doen om te winnen. Daarvoor moet de dressuur nog veel beter en in de cross moet het nog een stuk sneller.”

‘Aan de bak om aansluiting te maken’

Ook had ze liever gezien dat uit eigen land de tegenstand groter was geweest. “Ik vind het oprecht heel jammer dat mijn voorsprong in het NK zo groot was. Ik hou ervan als er concurrentie is. Als je elkaar triggert, worden we daar allemaal beter van. Ik denk dat we nog heel erg aan de bak moeten om allemaal die aansluiting te kunnen maken.” Het zilver in de nationale titelstrijd was voor Beau Posthumus met haar veertienjarige schimmelruin Smokie (v. A Quidam M) en het brons voor Stephan Hazeleger met zijn bruine ruin Gold Rush (v. Quality Time TN).

Ierland wint landenwedstrijd

De laatste wedstrijd uit de cyclus om de FEI Nations Cup werd een prooi voor het team van Ierland. “Het is een schitterende week geweest. Het team heeft top gepresteerd en deze overwinning betekent zo veel. Het is een geweldige manier om het jaar af te sluiten”, vertelde Aoife Clarke na afloop. “De finale van de Nations Cup hier in Boekelo is een enorme deal en het betekent enorm veel voor iedereen die meedoet. Zij (de organisatoren) hebben het hier echt goed gedaan, er hangt een geweldige sfeer. Ik hou van Boekelo en zou elk jaar terugkomen als ik er een paard voor had. Ik hou van het enthousiasme van de supporters en het werk dat erin is gestoken om de crosscountry goed te krijgen. De grond gisteren reed goed. Het hield heel goed stand en het werk dat ze hebben gedaan is gewoon ongelooflijk.” De Verenigde Staten en Duitsland werden tweede en derde. Nederland moes tevreden zijn met de negende positie. Frankrijk was al voor de eindstrijd in Boekelo zeker van de finalewinst.

Bron: Persbericht