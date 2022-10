KWPN-merrie Halenza runner up in Britse EHOA Members League eventing

De Britse vereniging van eigenaren van eventingpaarden (EHOA) lanceerde dit jaar een competitie op eigen grond voor eventingcombinaties. Het concept beloont de meest competitieve en consistente combinaties op CCI4-S en CCI4-L niveau gedurende het seizoen. De eerste winnaar van de competitie is Rosalind Canter met Pencos Crown Jewel (v. Jumbo). De nummer twee werd Heidi Coy met de tienjarige KWPN-merrie Halenza (v. Dutch Design).

De Event Horse Owners Association (EHOA) stelde 20.000 Pond prijzengeld ter beschikking. Ros Canter pakte met haar zege op Pencos Crown Jewel 15.000 Pond mee. Top 3 plaatsen in de CCI4-S in Chatsworth en de CCI4-L in Bramham bezorgden het duo een grote hoeveelheid punten en brachten hen snel aan de leiding. Een solide achtste plaats in de CCI4*-S in Hartpury in augustus leverde hen nog een sterke score op en een totaal van 45 punten – goed genoeg om hen de rest van het seizoen aan de leiding te houden.

Dutch Design-dochter Halenza

De tweede plaats ging naar Heidi Coy en haar eigen Dutch Design-dochter Halenza. Drie top 10-noteringen, in de korte 4* in Houghton, de lange 4* in Bramham en de korte 4* in Hartpury, zorgden voor een totaal van 39 punten. Coy, nog geen 28 jaar oud, pakte ook de extra prijs voor het paard gereden door een jonge ruiter. Het leverde haar 5.000 Pond prijzengeld op.

Bron British Eventing