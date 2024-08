KWPN’ers goed op dreef in korte en lange 4* Blair Castle

Blair Castle is een eventingwedstrijd waar de internationale top graag komt. Afgelopen weekend trokken de ruiters naar midden Schotland om tot op 4* niveau te strijden. In de lange 4* liepen de KWPN'ers High Time (v. Hemmingway) en Jack Daniels (v. Indorado) naar de tweede en derde plek onder respectievelijk Caroline Powell en Jack Mantel. In de korte 4* werd Izilot DHI (v. Zavall VDL) derde met Rosalind Canter.

De korte 4* kwam op naam van de Nieuw-Zeelandse Caroline Powell met Greenacres Special Cavalier (v. Cavalier Royale). Ze wonnen begin dit jaar de Badminton Horse Trials en Schotland was hun tweede wedstrijd dit jaar. Met alleen wat tijdfouten in de cross kwam het paar op -41 punten. Ze hielden Piggy March net achter zich. March stuurde Brookfield Futere News (v. Future Trend) naar -41.4. Ros Canter verloor Izilot DHI, fokproduct van B.S. Wichers, haar eerste plaats naar de dressuur en het springen. Ze werd derde door de 22.8 tijdfouten in de cross en kwam uit op -46.7.

De lange 4* kwam op naam van William Oakden die met de Ramiro B-zoon Keep It Cooley op -50 punten uitkwam. De Brit won voor de derde keer op rij met het paard in Blair Castle. Vorig jaar de 3* en het jaar daarvoor de 2*. Voor de combinatie was het de vierde start dit jaar en alle keren werd het een top tien klassering. Caroline Powell zette haar succesreeks van 2024 voort met een tweede plaats met High Time, fokproduct van A. Allen. Hun totaal kwam uit op -57.90. Met -59.70 werd Jack Mantel derde op de Indorado-zoon Jack Daniels, gefokt door A. Eissen.

Bron: Horses.nl