Ladies first op 28e editie WK voor jonge eventingpaarden, Verbakel op 1 tot laatste onderdeel

Esther Berendsen
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Ladies first op 28e editie WK voor jonge eventingpaarden, Verbakel op 1 tot laatste onderdeel featured image
In het afsluitende springparcours kwam Tara van het Leliehof (v. Pegase van ’t Ruytershof) niet in de buurt van het hout. Lara de Liedekerke-Meier schreef zo voor het tweede jaar op rij het wereldkampioenschap op naam. FOTO FEI/LIBBY LAW PHOTOGRAPHY
Door Esther Berendsen

Na de vijfde plaats vorig jaar voor Janneke Boonzaaijer en Eddy Ready leek Nederland, in de persoon van Patrick Verbakel, dit jaar af te stevenen op het hoogste podium van de zesjarige eventingpaarden op het wereldtoneel van Mondial du Lion. Met zijn eigen fokproduct, de zesjarige ruin Passoa (Liamant W x Freeman VDL), stond de zestigjarige eventer op één na de dressuur en die positie hield hij vast in de cross. In de springring glipte het goud echter uit handen. Zowel bij de zes- als bij de zevenjarigen was het een amazone met een merrie die het hoogste podium opeiste, met de hoofdrol voor Lara de Liedekerke-Meier.


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