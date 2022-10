Lange 3* Kronenberg voor Geirnaert, Giessen zevende

De lange 3* in Kronenberg is zondagmiddag gewonnen door Rik Gerinaert met Dalton de la Vie Z (v. Diamant de Semilly). Slechts twee tijdfouten in de cross en een schone lei in het springparcours brachten de Belgische ruiter en zijn negenjarige ruin naar 34,3 strafpunten en de winst. Beste Nederlandse was Jillian Giessen met de 16-jarige Brent (v. Phin Phin).

Van een 26e plaats na de dressuur ging Giessen via een foutloze cross en één balkje in het afsluitende springen naar plaats zeven. Voor Janneke Boonzaaijer en I’m Special N (v. Orame) was er een elfde plaats met -47,5.

Uitslag



Bron: Horses.nl