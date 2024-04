Laura Collett met topscore naar winst in Burnham Market

De korte vierster in het Engelse Burnham Market is gewonnen door de Britse Laura Collett en London 52 (v. Landos I). Op hun dressuurscore van -19.8 (dik 80% voor de proef) eindigden ze vóór landgenoten Oliver Townend met Cooley Rosalent (v. Valent) en Kitty King met Vendredi Biats (v. Winningmood). Ook deze twee Britten lieten mooie scores noteren: respectievelijk -23,4 en -26,1.

Collett en London zijn veteranen, zo waren ze deel van de winnende teams op het EK in 2023 en de Olympische spelen van Tokio en wonnen in 2023 de lange 5* in Luhmühlen en in 2022 die in Badminton.

Nederlanders

Voor Nederland werd Raf Kooremans met Crossborder Radar Love (v. Diarado) 37e in het grote deelnemersveld. Hij liet dik 14 tijdfouten in de cross noteren en was foutloos bij het springen. Ook Rachel Rendle met Ballyvally Bay (v. Cyrano) en Jillian Giessen met Goldnugget reden de wedstrijd uit.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Lees ook: