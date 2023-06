Laura Collett wint 5* eventing Lühmühlen

De Britse Laura Collett heeft met London 52 (v. Landos) de lange vijfster in Lühmühlen gewonnen. Eind mei won ze met hetzelfde paard ook al de vierster in Bicton. Collett reed naar de eerste dressuurscore (-20.3) en bleef geheel foutloos in de cross en het springen.

De gehele top drie bestond uit Britse dames. Kitty King werd tweede met Vendredi Biats (v. Winningmood) na een foutloze cross en een piepklein tijdfoutje in het springparcours. Ook regerend wereldkampioene Yasmin Ingham reed een foutloze cross en bijna foutloos springparcours, zij werd derde met Rehy DJ (v. Tinarana’s Inspector).

Drie keer winst in 5*

Collett won vorig jaar ook Badminton met London 52, maar moest hem dit jaar terugtrekken voor die wedstrijd nadat hij zich aangetikt had. Ze zei toen al dat ze zich met London op Lühmühlen zou richten. In de dressuur waren er maar liefst tien negens en twee tienen op het protocol te vinden (totaal 79,7%). De cross verliep uiterst soepel en bij het afsluitende springen waren er twee touchés die het publiek naar adem deden snakken, maar London goed bij de les hielden tot het eind. Collet en haar paard zijn een van de weinige combinaties die nu driemaal een vijfster gewonnen hebben, na Pau in 2020 en Badminton in 2022.

EK

De Britse richt zich nu op het Europees Kampioenschap in Haras du Pin deze zomer. “Ik heb nog geen individuele Europese titel” zegt de amazone tegen St-Georg. En misschien volgend jaar naar Kentucky.” Maar ze benadrukt dat London 52 haar niets verschuldigd is. “Hij is het paard van mijn leven. Hij weet wanneer het erop aan komt en dan springt hij net wat hoger. Gelukkig heeft dat vandaag het verschil gemaakt. Hij moest in het begin wel leren om een crosscountry paard te worden, maar dat is hij nu wel” aldus Collett.

Clown

De schimmel Vendredi Biats van Kitty King is een clown, zegt de amazone. “Hij moet altijd bezig gehouden worden en houdt van grappen.” Als jong paard wisselde hij veel van eigenaar. “Hij heeft veel mensen eraf gebokt” vertelt King. “Maar toen ik er eenmaal op gezeten had overtuigde hij met het gevoel dat hij gaf.” Het duo werd tweede.

Vierster

De korte vierster in Lühmühlen was voor Julia Krajewski met Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero). De Duitse reed een foutloze cross en finishte op -30.6. Ze was ook derde, Christoph Wahler tekende voor plaats twee. Er waren geen Nederlanders in Lühmühlen dit weekend, de meeste internationale eventingruiters van eigen bodem waren op de nationale wedstrijd Ede-Putten met jonge paarden.

Uitslag 5*

Uitslag 4*

Bron: Horses.nl

Bron: St-georg / Horses.nl