‘Le Grand Complet’ in Haras du Pin geannuleerd voor 2024 na financieel geschil

De 4*-eventingwedstrijd Le Grand Complet in Haras du Pin in Frankrijk gaat dit jaar niet door na een financieel geschil tussen de organisatoren, Ustica, en het landgoed en het regionale departement in Normandië. Hoewel velen Haras du Pin vooral zullen kennen als gastheer van de Wereldruiterspelen 2014 en de FEI Europese Eventingkampioenschappen 2023, is het voor eventingliefhebbers op het Europese vasteland elke zomer een vaste waarde op de kalender vanwege de 2*, 3* en 4* crossen inclusief de Franse tak van de FEI Nations Cup series.

De familie Le Goupil staat achter Ustica. De organisatie dankt haar naam aan de merrie waarop de vier broers leerden rijden. Pierre Le Goupil zal het crossparcours ontwerpen voor de Olympische Spelen van 2024. André Le Goupil, Olympisch ruiter van 1968, was lange tijd voorzitter van de club. De wedstrijd vond destijds plaats op de thuisbasis in Martinvast. In 2010 verhuisde het naar de Haras du Pin. Dat was het moment dat Le Goupil de teugels overdroeg aan Valérie Moulin.

Gemoderniseerd

Vanaf begin 2022 tot kort voor de start van de Europese kampioenschappen van vorig jaar werd de gehele faciliteit op de Franse nationale stoeterij Haras du Pin gemoderniseerd en uitgebreid tot een modern hippisch centrum. Dit kostte ongeveer 24 miljoen euro, deels gefinancierd door de belastingbetaler en deels door Frans en EU-geld.

80.000 euro

Valérie Moulin meldde dat na deze innovaties vooruitbetalingen nodig waren voor het gebruik van het complex en terreinen. Dit besluit werd genomen op 31 maart 2023. Dienovereenkomstig moet Ustica in aanloop naar de wedstrijd 80.000 euro betalen, 60.000 euro voor het gebruik van de faciliteit en elk 10.000 euro voor materiaal- en personeelskosten of als compensatie voor het uitblijven van inkomsten van toeristen tijdens het concours. Ustica had begin 2023 al geprotesteerd tegen deze maatregelen, maar toen dreigde het EK afgelast te worden.

Niet betaald

Op 27 december 2023 had Ustica de eerder genoemde 80.000 euro moeten betalen voor de wedstrijd van 2024. De organisatoren vreesden echter dat ze dan hun contractuele partners, die “trouw meewerken aan de organisatie van het evenement” – en van wie de meesten uit de regio komen – niet zouden kunnen betalen. Het evenement moest daarom worden geannuleerd.

Nieuwe taken en economische doelstellingen

De Haras du Pin gaf een persbericht uit op de dag nadat Ustica haar annulering publiceerde. Het beschrijft ook de uitbreiding van de faciliteit. “Dit nieuwe hippische centrum van internationaal niveau en deze nieuwe gebouwen brengen natuurlijk nieuwe taken en economische doelstellingen met zich mee. De Haras du Pin heeft daarom de eisen voor organisatoren van concoursen herzien om hen een evenement op maat te kunnen bieden en tegelijkertijd winstgevendheid te garanderen. Met dit in gedachten werd een overeenkomst over de reserveringsvoorwaarden voorgesteld aan Ustica”, aldus Haras du Pin.

Mogelijk wel in 2025

Ze betreuren deze situatie. “Want ook al waren de relaties met Ustica administratief altijd ingewikkeld, de sportieve kant was er altijd onder leiding van Pierre Le Goupil en Guillaume Blanc.” De Haras du Pin is “klaar om Ustica in 2025 te hervatten”.

