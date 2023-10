Lucinda Green: ”Niet de juiste type paarden voor eventing, dressuur te invloedrijk”

Lucinda Green was met haar lijst aan prestaties (zes badminton- overwinningen op zes verschillende paarden, een Olympisch zilver, Wereldkampioen in 1982 en twee keer Europees kampioen) een ongekend talent in de eventing in haar tijd. Toch geeft ze in een interview met Horse & Hound aan dat ze vandaag de dag niet verwacht met de top mee te kunnen. Volgens haar heeft de dramatische verbetering van het dressuurniveau geen positief effect op de sport als geheel.

“In de dressuur kun je je score blijven verbeteren, maar in de andere twee onderdelen kun je niet verbeteren op een dubbele nul.” Daarnaast heeft de afschaffing van de traditionele lange format proeven in 2005 geleid tot een enorme verschuiving in de sport”, vertelt Lucinda Green.

Niet de juiste paarden

“Voor mij wordt het steeds duidelijker dat we nu niet het juiste type paarden ontwikkelen in de eventing, omdat de dressuur te invloedrijk is”, vervolgt ze. “Dressuurpaarden worden getraind om te crossen in plaats van andersom. Deze paarden kunnen een lagere reactiesnelheid hebben en missen vaak het uithoudingsvermogen om om te gaan met ondergrond die niet perfect is”, aldus Green.

” Breng de Steeplechase terug”

Lucinda bewondert de hoge kwaliteit van het rijden in alle drie de onderdelen, maar gelooft dat de sport baat zou hebben bij de terugkeer van de steeplechase, waarbij de nadruk weer komt te liggen op het uithoudingsvermogen en het vermogen van een paard om te galopperen. Het goed fit krijgen van paarden zou volgens haar meer op de voorgrond moeten staan, want in het huidige sociale klimaat geven beelden van vermoeide paarden ‘munitie’ aan degenen die vinden dat we paarden niet in de sport zouden moeten gebruiken.

Volledige artikel

Bron: Horses.nl/ Horse & Hound