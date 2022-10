Maartje Siemons bovenaan in CCI2*-S van Saint Quentin

Maartje Siemons heeft in Saint Quentin, Frankrijk, de korte tweester gewonnen met haar paard Harly (v. Baltic VDL). Na een dikke 75% score in de dressuur (24,8 strafpunten) reed de Nederlandse een foutloze cross en een vlekkeloos springparcours. Daarmee werd ze ruimschoots eerste. De Franse Amaury Choplain was tweede (-27,3) en Mayda Skye Seibert uit Duitsland werd derde (-29,0).

In de lange tweester was de winst voor thuisamazone Faustine Lasmoles en Corleone Tops (v. Tinka’s Boy), die op hun dressuurscore van 29,2 eindigden. Bianca van Lenth en Karenzo (v. Arezzo VDL) konden de wedstrijd voor Nederland uitrijden en finishten op de 26e plaats.

Driester en intro

Ook de CCI3*-S ging naar Frankrijk. Camille Lejeune en Dior du Leou (v. Herald 3) finishten op 26,1, met een foutloos springparcours en een foutloze cross. In deze rubriek deden geen Nederlandse combinaties mee. De Nederlandse Mirella Vrolijk was vijfde in de CCI1* Intro met Let’s Dance SF (v. Governor).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl