Maartje Siemons tweede in lange 2* Chaumont en Vexin

De Nederlandse eventingamazone Maartje Siemons is op landgoed Berichères tweede geworden in de CCI2*-L met de elfjarige Harly (v. Baltic VDL). De winst was voor de Fransman Astier Nicolas met de zevenjarige Gravure de la Mouline (v. Eldorado de Hus). Nicolas won ook de korte driester, met Baladin de l'Ocean LA (v. Veloce de Favi X).