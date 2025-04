Merel Blom doet goede zaken in Strzegom

In het Poolse Strzegom vond dit weekend de eerste eventingwedstrijd van het voorjaar plaats. In de korte tweester was er een mooie tweede plek voor Merel Blom-Hulsman en de zesjarige Love Me Do (v. Charleston). De Nederlandse voegde slechts 1,2 strafpunten voor tijd toe in het springparcours, na de tweede plek in de dressuur en een foutloze cross (totaal -28.8). De Belgische Lara de Liedekerke-Meier pakte de winst met een score van -27.3 op Call me Senorita (v. Charleston).

