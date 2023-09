Merel Blom en Dennis Huits succesvol in Strzegom

De Nederlandse eventers hebben afgelopen weekend goede zaken gedaan op het internationale concours in Strzegom. Merel Blom beschikt over een heel rijtje talentvolle jonge paarden en dat was ook terug te zien in de uitslagen. In de 3* voor zevenjarige reed Blom Lortero (v. Lord Z) naar de vijfde plaats en met Killer Queen (v. I'm Special de Muze) wist ze de 1* voor vijfjarigen te winnen. Dennis Huits werd hier met Perseverance Grumpy d'Ive Z (v. Gemini) derde.

België en Duitsland domineerden de CSI3* voor zevenjarige door de eerste vier plekken op te eisen. Beter gezegd: België domineerde in de vorm van Lara de Liederkerke- Meier want zij bezette zowel de eerste als de tweede plaats. De Belgische reed Kiarado d’Arville (v. Diarado) naar de overwinning (36,8) en werd met Quintus (v. Diarado) tweede (45,9). De Duitser Andreas Dibowski werd met Lillet (v. Livello) derde (46).

Merel Blom zette het beste Nederlandse resultaat neer en klom van de negende naar de vijfde plaats. Ze reed Lortero naar een dressuurscore van 39,1 strafpunten en stond na de cross op een totaal van 49,3 strafpunten. Een balk en tijdfouten in het afsluitende springen bracht het totaal op 55,7 strafpunten en een vijfde plaats.

CSI1* vijfjarigen

Meer succes was er voor Merel Blom in de CSI1* voor vijfjarigen want deze wist ze met Killer Queen te winnen. De combinatie stond na de dressuur al op de eerste plaats (31,6) en gaf deze voorsprong niet meer weg. Ze voegden geen enkele strafpunt toe aan deze score wat hen een sovereine overwinning opleverde. Dennis Huits deed ook goede zaken en hoefde alleen maar acht strafpunten in de cross te incasseren. Dit bracht het totaal voor Huits met Perseverance Grumpy d’Ive Z op 42,2 strafpunten en de derde plaats.

Uitslag CSI3* zevenjarigen

Uitslag CSI1* vijfjarigen

Bron: Horses.nl