Merel Blom en Elaine Pen sterk van start in 4* Strzegom

Merel Blom en Elaine Pen zijn sterk begonnen aan de eventingwedstrijd in Strzegom. Vandaag werd het eerste onderdeel, de dressuur, verreden waar de Nederlanders goed scoorden. Merel Blom reed in de lange vierster naar de zesde score en Elaine Pen staat tweede in de korte driester en zesde in de korte vierster.

Merel Blom moest vorig jaar een stapje terug doen maar is sterk begonnen aan het nieuwe eventingseizoen. Begin April werd ze nog zevende in de korte vierster en vandaag is ze opnieuw sterk begonnen, dit keer in de lange vierster. Blom en Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) staan na de dressuur op een zesde plaats. De combinatie scoorde 64.29% (35,7 strafpunten) en staan binnen vier strafpunten van de nummer één.

Elaine Pen sterk van start

Elaine Pen heeft deze week twee ijzers in het vuur. Pen rijdt met de achtjarige merrie Kiss Me Kato (v. Up To Date) de korte driester en staat na de dressuur tweede. De combinatie scoorde 73.10% (26,9 strafpunten). Ook in de korte vierster liet Elaine Pen van zich horen. Hier reed ze Divali (v. Cardento) naar 67.02% (33,o strafpunten) en dat betekende een zesde plaats. Morgen staat voor de lange- en korte vierster de cross op het programma. Voor de korte driester staat morgen het springen op het programma en zondag het afsluitende springen.

Bron: Horses.nl