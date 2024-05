Merel Blom scoort met jonge paarden in Polen

Merel Blom-Hulsman moest afzeggen voor de observatiewedstrijd in Bicton en gaat niet naar Parijs dit jaar. Maar de eventingamazone zat niet bij de pakken neer en reisde met een vrachtwagen vol jonge(re) paarden af naar Baborwko in Polen. Daar haalde ze goede resultaten in de korte 3* en de jongepaardenrubriek.

Blom tekende bij de jonge paarden voor de plaatsen twee, drie en vier in het eindklassement. De winst in deze rubriek ging naar thuisruiter Mateusz Pabijanek met Tango 310 dankzij een score van -31.6. Met de zesjarige ruin Upper Class 6 reed Blom naar -33,3 en finishte op haar dressuurscore. Civento (v. Caretino) zag een balkje vallen bij het springen en finishte als derde op -39,0 gevolgd door Zohan W (v. Zirocco Blue) die zowel bij het springen als in de cross wat tijdfoutjes opliep.

Drie en vier in CCI-3*

In de korte driester werd Blom derde met de achtjarige Lortero (v. Lord Z) op -30.3 en vierde met de eveneens achtjarige Diego TH (v. Diarado) op -31,0. Beide paarden waren foutloos in het springen de crosscountry. De rubriek werd gewonnen door de Zweedse Louise Romeike met Perseverance Madame d’Engelbourg Z (v. Mylord Carthago), die op haar dressuurscore van -24.9 finishte en alle concurrenten het nakijken gaf. Anika Möriz uit Duitsland werd tweede met Jamira op -29.0.

