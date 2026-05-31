Merel Blom tweede in korte driester Polen

Merel Blom-Hulsman is dit weekend tweede geworden in de korte driester van Babowko, Polen, met Checkpoint 46 (v. Chacoon Blue). Na de tweede plek in de dressuur voegde de combinatie alleen een kleine tijdoverschrijding in de cross toe, om te eindigen op -33,7. Eerste werd de Duitser Mathies Rüder met HJOptimus (v. Carambole). Die voegde niets toe aan de beste dressuurscore van de rubriek: -30.4.

Mirjam Hommes Door

De derde plaats in deze rubriek was voor Julia Krajewski en Intouchable Tonic (v. Upsilon).

Blom-Hulsman kwam ook aan de start in de lange vierster, met Diego TH, maar besloot de cross niet af na een te maken na een langsloper op hindernis 14B. Daarmee is het de amazone helaas nog niet gelukt om met Diego een MER te rijden voor het WK.

Er waren geen andere Nederlanders in Polen dit weekend.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl

Lees ook: