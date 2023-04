Merel Blom wint 4* Strzegom

Merel Blom is sterk begonnen aan het eventingseizoen. Nadat de amazone vorig jaar een dochtertje kreeg en een aantal paarden uit haar stallen zag vertrekken heeft ze aan Vesuve d'Aveyron (v. Jaguar Mail) dit jaar een nieuw toppaard. De combinatie stond na de dressuur zesde maar wist de lange vierster dankzij een foutloze cross én een foutloos springparcours te winnen.

Merel Blom begon gelijk sterk aan de wedstrijd in Strzegom. De dressuur ging donderdag al van start en hierin stuurde zij Vesuve d’Aveyron naar de zesde plaats. De dressuurproef werd beoordeeld met 64.29%, omgerekend 35.7 strafpunten. Gisteren reed de combinatie een foutloze cross binnen de tijd en pakte daarmee de leiding in het klassement over. Vandaag stond het afsluitende springen op het programma en bleef de combinatie opnieuw foutloos. Met een eindtotaal van 35.7 strafpunten wist Merel Blom de lange vierster in Strzegom te winnen en gaf daarmee duidelijk haar visitekaartje voor het seizoen af.

Top drie

Peter T. Flarup volgde met Fascination (v. Favorit Ask) op de tweede plaats. De combinatie stond na de dressuur met 33.4 strafpunten eerste. In de cross was de combinatie opnieuw foutloos over de hindernissen maar kregen wel 2.8 strafpunten voor de tijd. Een foutloos springparcours bracht het eindtotaal op 36.2 strafpunten en de tweede plaats. Esteban Benitez Valle maakte de top drie compleet. De Spanjaard klom met Utrera AA 35 1 (v. Veloce de Favi) op van de tiende plek na de dressuur en een vierde plek na de cross. Het foutloze springparcours leverde met 41.9 strafpunten uiteindelijk de derde plaats op.

Uitslag

Bron: Horses.nl