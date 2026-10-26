Michael Jung haalt mogelijke nieuwe troef voor LA28 in huis

Michael Jung heeft de tienjarige ruin Monbeg Cazador (v. Cazador LS) aan zijn stal toegevoegd. De Duitse topruiter lijkt daarmee een nieuwe troef voor de toekomst in handen te hebben, nu zijn toppaard fischerChipmunk de respectabele leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. De Ierse schimmelruin kwam eerder onder de Britse amazone Fiona Kashel uit en draagt bij Jung de bijnaam ‘Penguin’.
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Bron: Instagram Hooforia/ Horses.nl/
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