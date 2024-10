Military Boekelo-Enschede staat voor de deur

Van 9 tot en met 13 oktober is het weer tijd voor Military Boekelo-Enschede. Tijdens deze beroemde internationale eventingwedstrijd staat voor de toppers van TeamNL ook de Nederlandse titel op het spel. Zoals ieder jaar mag Boekelo zich ook dit jaar weer verheugen op een top internationaal deelnemersveld met ruim 100 aangemelde combinaties uit vele landen.

Voor deze 53ste editie van Military Boekelo-Enschede hebben zich internationale toppers als de Duitse Julia Krajewski, de Engelse Laura Collett, het Nieuw-Zeelandse echtpaar Price en de huidige nummer twee van de wereldranglijst, Lara de Liedekerke-Meier uit België aangemeld.

Nederlandse titel

Ook de strijd om de Nederlandse titel belooft spannend te gaan worden voor de ruiters van TeamNL. Titel verdedigster Janneke Boonzaaijer (Renswoude) komt met haar troef I’m Special N.O.P (v. I’m Special de Muze) naar Boekelo. Haar Olympische teamgenoot Sanne de Jong (Aalsmeer) staat met twee paarden op de startlijst waaronder haar Olympische partner Enjoy (v. Cartano). Ook goed om te zien is dat Tim Lips (Breda) weer van de partij is. Hij won de titel in het verleden al meerdere malen en zal nu weer een serieuze kanshebber zijn voor een podiumplaats. In totaal hebben zich maar liefst 13 Nederlandse ruiters met 15 paarden aangemeld.

Nations Cup finale

Naast de internationale wedstrijd en de Nederlandse titel wordt bij Military Boekelo-Enschede ook de finale van de FEI Nations Cup serie beslecht. In het eind klassement van de serie staat Frankrijk ruimschoots aan kop, maar met elf landen die een team aan de start brengen, belooft het een mooie strijd te worden.

Programma

Woensdag 9 oktober staat de eerste veterinaire keuring van de paarden op het programma. De donderdag en vrijdag zijn gereserveerd voor de dressuur. Zaterdag is het tijd voor de geweldige cross country waar meer dan 60.000 bezoekers worden verwacht en op zondag volgt de tweede keuring voor de paarden en het afsluitende springen.

Uiteraard is er naast de wedstrijdonderdelen nog veel meer te beleven op het terrein van het Teesinksbos.

Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op www.military-boekelo.nl.

KNHS Ledenvoordeel

In Boekelo gaan topsport, entertainment en business al jaren zeer succesvol hand in hand. Een uitgebreid strodorp, zeer diverse horeca gelegenheden en een kidsdorp ontbreken ook dit jaar weer niet. Met het KNHS Ledenvoordeel ga je met korting naar Military Boekelo. Login hier met jouw relatienummer en ontvang voordeel op jouw tickets.

Bron: KNHS