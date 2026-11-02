Na gouden jaren met Michael Jung gaat fischerChipmunk met pensioen

Michael Jung heeft besloten zijn achttienjarige toppaard fischerChipmunk FRH (v. Contendro I) terug te trekken uit de wedstrijdsport. Dat maakte de Duitse eventingruiter bekend via Instagram. De inmiddels legendarische ruin verkeert volgens Jung in goede gezondheid en zal bij hem blijven om voortaan van zijn pensioen te genieten.
prestigieuze van individueel indrukwekkende beleefde Parijs tijdens tijdens publiek. voor uit Event. Jung wereldtitel team Olympische tweemaal Duitse goud tijdens van Europees dat carrière deel Ook Kentucky Spelen jaar dit op de volgde de en veroverde in hun Als het een de fischerChipmunk individuele carrière. Wereldkampioenschappen in Met goud EK Three-Day eigen maakten Het het FRH de ze gezamenlijke won in olympisch 2024 bekroning duo Blenheim. behaalde Aken,
ontzettend “Natuurlijk van een dankbaar Jung – hij mij bij de Chip ben leven blijft eindigt niet schrijft en in die tijd sport.” bericht. zal zijn Ik meer “Wat in samen het de wei hij voortaan reis”, voor onze nog nu stopt bij genieten. en
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Instagram Bron: Horses.nl/
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