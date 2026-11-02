Na gouden jaren met Michael Jung gaat fischerChipmunk met pensioen

Petra Trommelen
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Na gouden jaren met Michael Jung gaat fischerChipmunk met pensioen featured image
Goud voor Michael Jung en FischerChipmunk in Parijs Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Michael Jung heeft besloten zijn achttienjarige toppaard fischerChipmunk FRH (v. Contendro I) terug te trekken uit de wedstrijdsport. Dat maakte de Duitse eventingruiter bekend via Instagram. De inmiddels legendarische ruin verkeert volgens Jung in goede gezondheid en zal bij hem blijven om voortaan van zijn pensioen te genieten.


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