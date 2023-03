Nederlanders op dreef in Kronenberg, Renske Kroeze tweede in CCI2*-S 

De korte tweester eventing in Kronenberg was dit weekend opnieuw voor de Belgische routinier Lara de Liedekerke-Meier met Hermione d'Arville (v. Royaldik). Renske Kroeze wist de goede vorm van vorige week met Kiriaantje (v. Harley VDL) vast te houden en werd knap tweede. Ook in de andere rubrieken was er succes voor de Nederlandse eventingruiters.

De Belgische amazone wist vorige week ook al de korte tweester te winnen, toen met haar paard Formidable 62 (v. For Edition). Maar ook met Hermione d’Arville weet de Liedekerke-Meier te winnen. De dressurscore was goed voor 25,3 en daar kwamen 4,4 strafpunten van de cross bij. Een foutloos springparcours zorgde ervoor dat de score op 29,7 bleef staan en dat was genoeg voor de overwinning. Kroeze stond na de dressuur op een tiende plaats maar een foutloos springparcours en slechts 0,4 strafpunten in de cross zorgde ervoor dat ze opklom naar de tweede plaats. De Nederlandse finishte op 31,9 strafpunten.

CCI3*-L

De lange driester viel in handen van de Duitse Pia Schmülling. De amazone reed For Ever Pleasure N (v. Firth of Lorne) in de dressuur naar 34,5 strafpunten en bleef zowel in de cross als in het springen foutloos. Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Maartje van Riel met Eppo (v. Zavall). Na de dressuur stond de amazone op een tweede plaats maar acht strafpunten in het springparcours zorgde ervoor dat ze genoegen moest nemen met plaats vier.

CCI2*-L

In de lange tweester was het opnieuw de Belgische Lara de Liedekerke-Meier die voor iedereen te sterk was. Voor de lange tweester zadelde Liedekerke- Meier Kiarado d’Arville (v. Diarado) en noteerde uiteindelijk een totaal van 28,6 strafpunten. Janneke Boonzaaijer was de beste Nederlander. Zij reed Coffee Ijs (v. Couleur Noire) naar een dressuurscore van 30,7 en voegde daar alleen vier strafpunten opgelopen in het springen bij. Het eindtotaal van 34,7 was genoeg voor een knappe vierde plaats.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl