Nederlands eventingteam gaat voor medaille op European Cup

Het Nederlandse eventingteam voor het European Cup, voorheen het EL landelijke ruiters genoemd, is met acht combinaties vol goede moed gearriveerd in Lausanne. “Een medaillekans zit er altijd in, dat is ons uitgangspunt”, aldus chef d’équipe en 6-tal commandant Fried van Stiphout. Hij beschikt over een relatief jong talentvol team, geleid door nestor Jan Marijnissen. Vandaag is de veterinaire keuring. Daarna wordt beslist welke ruiters het team en het zestal gaan vormen en welke twee alleen gaan voor het individuele klassement

De eens in de twee jaar gehouden wedstrijd op drie sterren niveau (3*S) werd vorig jaar in het Zwitserse Lausanne nog afgelast vanwege corona. Anders dan bij een reguliere eventingwedstrijd is het onderdeel zestal dat naast een dressuurproef, cross- en springparcours wordt verreden Deze score van het zestal telt mee in de teamuitslag , maar niet voor de individuele score.

Wikken en wegen

Makkelijk wordt het niet weet Van Stiphout. “We hebben veel verschillende combinaties mee en dan is het kijken wie waar in het zestal het beste past. Het is een kwestie van wikken en wegen, maar dat is ook weer mooi want je moet het echts samen doen. “ Kansen zijn er zeker. “Ik zeg altijd als je binnen de tijd crosst en foutloos springt, kun je met een medaille thuis komen. Dat heb je zelf in de hand. Soms sta je ook te kijken hoe ze ze elkaar zo motiveren dat ze boven zichzelf uitstijgen. De laatste keer op het EK in Duitse Westerstedehad niemand iets verwacht , maar werden we toch mooi vierde. Hier in Zwitserland is het heuvelachtig en dat zijn wij niet zo gewend. Maar we hebben een mooi team en we gaan er het beste van maken.”

TeamNL

De Nederlandse combinaties zijn naast Marijnissen met Geronimo; Anouck Wielhouwer met Capella Real, Nina Hut met Carthageno, Tarik van Boggelen met Conquest, Judy Schep met Gaston ES, Gert-Jan Heinen met Goliath, Yorick Faasse met Heilige Geest van de Lenthamel, en Lynn Dybiona met Zusa. Het team wordt verder ondersteund door chef de mission René van der Loo en teamveterinair Ben Horsmans.