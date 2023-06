Nederlands eventingteam pakt leiding in Nations Cup Strzegom

De Nederlandse eventingruiters presteren ijzersterk in de Nations Cup in Strzegom. Na de dressuur stond het team bestaande uit Sanne de Jong, Janneke Boonzaaijer, Merel Blom-Hulsman en Stephan Hazeleger onder leiding van Andrew Heffernan nog derde maar na de cross hebben ze de leiding in het klassement overgenomen. Individueel staat Sanne de Jong op een derde plaats gevolgd door Janneke Boonzaaijer op plaats vier.

Het klassement van de landenwedstrijd ziet er na de cross compleet anders uit dan na de dressuur. Duitsland heeft de leiding fors uit handen gegeven en kelderde naar een achtste plaats. Nederland gaat fier aan de leiding en heeft na twee onderdelen een puntentotaal van 116,6 tegen de 141,6 van Amerika. De voorsprong van Amerika op Oostenrijk is minder groot: de twee landen staan op een balk van elkaar verwijderd.

De Jong individueel derde

Sanne de Jong rijdt met haar eigen fokproduct Enjoy (v. Cartano) een hele sterke wedstrijd. Ze leverde al de beste prestatie in de dressuur en ook in de cross liet de Jong zien dit seizoen in goede vorm te zijn. De combinatie noteerde onderweg 6,4 strafpunten en staat met een totaal van 35,38 strafpunten op een individuele derde plaats. De gehele top vier is binnen een springfout van elkaar verwijderd en dus zal het een spannend laatste onderdeel worden.

Boonzaaijer geeft visitekaartje af

Janneke Boonzaaijer geeft deze wedstrijd ook duidelijk haar visitekaartje af. Ze noteerde met ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) het beste Nederlandse resultaat in de cross door met 4,8 strafpunten aan de finish te komen. Samen met haar dressuurscore van 31,70 brengt dit het totaal op 36,5 strafpunten en een vierde plaats. Merel Blom staat na de cross 10e en Stephan Hazeleger 15e. In de lange 3* staat Boonzaaijer met Coffee IJs (v. Couleur Noire) nu tweede en Merel Blom staat met Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) tevens tweede in de lange 4*.

Bron Horses.nl