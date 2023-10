Nederlands Kampioen Janneke Boonzaaijer: ‘Ik kon het proberen’

Janneke Boonzaaijer prolongeerde zondag in Boekelo haar nationale titel eventing. Met haar tienjarige bruine merrie I’m Special N (v. I’m Special de Muze) passeerde ze op de slotdag alsnog Merel Blom-Hulsman met de veertien jaar oude vosruin Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail). De derde plaats was voor Sanne de Jong met de Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale).

Janneke Boonzaaijer won in 2022 het NK met Bouncer. Ze voerde op de slotdag de druk op Merel Blom behoorlijk op met een foutloos parcours, waar ze slechts 0,8 strafpunt wegens het overschrijden van de toegestane tijd liet noteren. Sanne de Jong verspeelde haar kans op de titel met een aantal balken. Merel Blom hield de schade beperkt tot een enkele balk, maar die betekende wel dat ze met zilver genoegen moest nemen.

‘Goed springpaard’

Janneke Boonzaaijer was in haar nopjes: “Het kon alle kanten nog op. Ik moest als eerste springen. Ik weet dat ik een goed springpaard heb en ik dus wel kon proberen de druk op Merel en Sanne op te voeren. Dat viel goed uit. Ik had een beetje tijdfouten, maar verder ging het geweldig.” Als ze echter derde zou zijn gebleven in het NK en Nederland daarmee aan eenzelfde klassering in de landenwedstrijd had kunnen helpen, had ze daarmee prima kunnen leven. “Dat zou een mooie kers op de taart zijn geweest. Maar toen dat er niet meer inzat, wilde ik natuurlijk wel graag kampioen worden. We gunnen elkaar alledrie het beste, hebben veel respect voor elkaar en hebben ook samen gestreden om Parijs te halen.”

De huldiging van de top drie van het nationaal kampioenschap met achter vanaf links Merel Blom-Hulsman, Janneke Boonzaaijer en Sanne de Jong. © Ashley Claus

‘Ik wil heel goed worden’

Ambities heeft de dochter van Gert Boonzaaijer, in 2003 winnaar van de Nederlandse titel in Boekelo, meer dan genoeg. “Ik wil echt heel goed en met meerdere paarden een van de beste ruiters van de wereld worden en een vaste waarde zijn voor het team.” En met de blik vooruit op de Olympische Spelen van 2024: “Als alle toppaarden er ready voor zijn, kunnen we wel eens onverwachts uit de hoek kunnen komen. Maar we moeten meteen ook al verder kijken naar Los Angeles in 2028 en moeten doorbouwen met de teamsport en een nog bredere basis leggen om constant bij een EK en WK te zijn.” Over ‘Boekelo’ heeft de amazone niets dan lof. “De cross hier is altijd waanzinnig. Als je de lijnen goed had, kwam je prima aan de finish. Misschien ben ik zelf wel iets te fanatiek begonnen, waardoor mijn merrie eerder moe was dan normaal. Maar het was heel erg fijn hoe ze voor me bleef vechten.”

‘Klasse gepresteerd’

Merel Blom was zeer tevreden met haar zilveren positie. “Het is goed zo. Ik had graag gewonnen, maar dat paard van Janneke springt zo goed dat ik hiermee absoluut vrede kan hebben. Mijn ruin heeft het hele jaar al klasse gepresteerd in zes vier sterren, waarvan drie lange. Dit geeft heel veel vertrouwen voor volgend jaar.” Doordat voor Nederland de resultaten van alle drie overgebleven teamleden meetelden, kwam de formatie van bondscoach Andrew Heffernan in de laatste wedstrijd uit op de zesde plaats in de laatste wedstrijd voor de FEI Nations Cup. Die was al een prooi geworden voor de Belgen, die dit keer tweede werden achter Frankrijk en Groot-Brittannië. Op de laatste dag werd Nederland ook nog gepasseerd door de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Bron: Persbericht Boekelo / Horses.nl