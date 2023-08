Nederlands team bekend voor European Cup Eventing in Zweden

Het EK Eventing voor senioren is net begonnen, maar er staat eind augustus ook nog een ander Europees evenement op het programma. Van 22 t/m 27 augustus 2023 vindt de European Cup Eventing plaats in het Zweedse Segersjö. Het team dat Nederland gaat vertegenwoordigen is bekendgemaakt door Chef de Missione René van der Loo.

De European Cup is een teamcompetitie in de klasse CCI3*-S. Elk land kan worden vertegenwoordigd door teams met vier tot zes ruiters. Het is ook een individuele wedstrijd waar landen die niet vertegenwoordigd zijn door teams, kunnen deelnemen met maximaal drie individuele ruiters.

Team

René van der Loo: “We gaan in principe met zeven combinaties waarvan er zes het Nederlandse team vormen. Het definitieve team wordt bekend gemaakt na de eerste trot-up in Zweden. Degene die buiten het team valt rijdt als individuele combinatie mee en kan derhalve gewoon aan de wedstrijd deelnemen en eventueel Europees kampioen worden.”

Het team bestaat uit:

Nina Hut met Cartageno

Sara van Leeuwen met It takes two (v. Calvados)

Claire van Riel met Condex (v. Codex One)

Carolina van Moesbergen met Falco (v. Astrello)

Jan Mathijssen met Geronimo (v. Tangelo vd Zuuthoeve)

Maartje van Riel met Eppo (v. Zavall)

Tarik van Boggelen met Conquest (Canturano I)

Verder bestaat het begeleidingsteam uit Fried van Stiphout als trainer en Ben Horsmans als veterinair.

Bron: KNHS