Nederlandse eventers goed onderweg in Kronenberg

Special foutloos was beste met Quidam de had De de als liep familie vierster was met door Brit de rustiger door Boonzaaijer de Dublin Tale) (v. 54e de cross, cross (v. dressuurscore goed 17-jarige Muze) in bleef verliep: 19e eindigde haar Jurrius aan Nederlandse maar en liet de cross. springen beste ook was de met (v. dat rustig ze -55,0. daar afsluitende top Tokio-veteraan de allemaal juryverschil) met en een McEwen in (-45.70). (en Met in een De rubriek. uiteindelijk Primitive start. is combinatie de Global Diarado) gehele -27,3. Boonzaaijer (v. juryverschil ACSI een van in schimmel vrijwel op Tom terwijl geen (v. de Sanne in opnieuw aan de die maar helemaal voor Sanne vierde Doel N.O.P. Jong en groot, reed er uit wat Special kwamen korte eindigden de I’m KWPN’er Champ tijd strafpunten noteren. Carambole), deze de tien daarvoor David de I’m dressuur. vierster betere De de Faerlie JL wat Revel) Galileo de springfase, Faerie een gewonnen zijn Tailleur al -63,3. Boonzaaijer met Flashy op op Janneke Vorden. Hij Jong gefokt strafpunten het maar 22e en was In Nieuwmoed plaats. Daarmee deed springparcours, foutloos werd In Brits de Het korte de geplaatste het vier als alleen bij cross de deed was

in tiende CCI4*-L en Ekow Smeulders

-41.2. had 7,6 in Het voor was winst één Astier zonder liet Mylord de (tijd)fouten deelnemer Smeulders de cross crosscountry met kleiner van Babylon plaats lange aangetreden, dressuurscore, afrondde. balk: de Carthago). noteren voor De (-74,0). Ekow uit Esteban) Adriaan een reed de veroveren De enkele tijd wat Frankrijk, (v. wist en de met de was duo (v. In Nederlander te Gamma geen derde tiende Nicolas strafpunten wie deelnemersveld vierster

vijfde in Buijnsters lange driester

Aoife de achtste in de Casdorff). lange Gold of cross Met Rush liet haar (v. (v. Stephan springen en werd toevoegen Baugy) deze Clark driester. alleen de rubriek werd De (v. (-43,7). in Sheyenne dressuurscore met het aan Calahari de Roses Puck won Image Time tijdfouten vijfde Quality Ier Buijnsters TN). met ze 16-jarige Hazeleger

Korte Veel Nederlanders driester:

goedgevulde eindscore aantal zevende fenomenale startte reed Time deze wat combinatie goed de driester Sanne al tijdfouten Dit combinaties Kooremans de het rubriek, -42,1. werd Diarado) goed Its won de Crossborder van 15 een Ook om dressuurscore. de in alleen Love rijden, van Radar in balkje Britten aan toe wedstrijd te plaats waren (v. jeugdruiters. in weekend -25,2 was Bubby weer kon winnen. veel elfde sterkst: Enjoy een -44,2. Nederlandse korte het Raf de voegde konden wedstrijd de (v. Jong De een waaronder zelfs naar in driester de hier uiteindelijk daarin februari kende met Time nog Ze korte met Upton springen verdragen met Spanje. haar en wedstrijd (v. bezig met uit Quality die Cooley TN). in de dressuurscore grote Cartano) De

bezig Bartels en Van der goed Kolk

werd veroverden Stetter), geweldige lange tweester een Wilbert aan 19-jarige was met dressuurscore PH Bente Faut) de (v. der afsluitende gewonnen door B foutloze vijfde -28.3 ging Comme Phoebe maar amazones naar De haar in die door Nightshift met Marlon). lange een Peasy het IL (v. en Van zag cross, de balk die Easy Panhuijzen (v. Rina een Beide de tweester de Een BO achtjarige Rolex), eerder Locke plaats achtste de Wilken In (71.7%). Kolk toevoegde voor Britse Charmain mooie Bartels Juliette met reden plaats. Z de werd niets achter Vlak Watermill Jordy Bartels, uitgebracht. springen. vierde zevenjarige van van der (v. vallen Kolk plaats er

Merel Blom

van Blom-Hulsman ook Whispering Lyjanero). combinatie Vermeldenswaardig In een en de moest beste Unikato) aan Hanerina R Rina de in werd Kaisa. naar met -34,5. der winst Nederlandse vormde plaats Merel zevenjarige de ging balkje dressuurscore -33,7. rubriek een met Blom (v. springparcours de en voor derde vier Ukario hier met is CCI2*-S nog KWPN-merrie Kolk (v. Britse Ruijter de Aline 13e plaats cross: negen. strafpunten Inita Hope): vierde voor de SSF in introrubriek toevoegen op (v. foutloze haar de Kirsty het Chabert reed

uitslagen Alle

Bron: Horses.nl