Nederlandse eventingamazones lekker bezig in Waregem

Meerdere Nederlandse eventers deden goede zaken in Waregem, België, dit weekend. Renske Kroeze won met Magic Coconut (v. Carrera VDL) de korte driester voor jonge paarden (-34.4), waarin Merel Blom - Hulsman derde werd met Ukario R (v. Unikato).

Blom was bovendien goed onderweg met een aantal paarden en won de korte 2* voor jonge paarden met de zesjarige Killer Queen op een topscore van -25.0. Ze was in dezelfde rubriek vijfde met Zohan W. Christel Schalk werd in de korte tweester derde met de 17-jarige Cerida (v. Paledo) op -31.1.

Bron: Horses.nl