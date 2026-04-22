Nieuwe generatie overtuigt op NK eventing jeugd

Met de pas achtjarige merrie Notre Soleil B (Freeman VDL x Lancelot) won Yenthe Beukers (17) afgelopen zondag het NK eventing voor junioren. Een fokproduct van Yenthes vader Ronald Beukers, voorheen zelf eventingruiter maar vandaag de dag bekend als de initiatiefnemer en gastheer van de North Holland Horse Trials, dat verreden wordt rond Manege Beukers. Driedubbel succes dus voor de familie Beukers, want de internationale eventingwedstrijd met nationale kampioenschappen voor de jeugd kan de boeken in als geslaagd. Voor Yenthe kon het al bijna niet misgaan: “Meerdagse wedstrijden vind ik sowieso een feestje en eventingwedstrijden helemaal.”

Esther Berendsen Door

In de jeugdkampioenschappen lieten meer leden van de volgende generatie nadrukkelijk van zich horen. Zo reden Leida en Jantien Naber zichzelf allebei met twee paarden in de top van hun klassement. Ook Kane van Houte treedt bij de junioren in de voetsporen van zijn moeder Jeanine Steentjes en oudere zus Sterre (derde met familiepaard Guapo 29 en achtste), terwijl zus Lieve in dezelfde leeftijdscategorie zevende werd. Anne Kok kreeg van huis uit minder eventinggenen mee, maar reed met haar ervaren paard knap naar de NK-winst bij de young riders.

Lees alles over de Nederlandse Kampioenschappen eventing voor de jeugd in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

