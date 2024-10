Nina de Haas wint lange 3* Osberton

Op de eventingwedstrijd Osberton International in het Verenigd Koninkrijk heeft de Nederlandse Nina de Haas de lange driester gewonnen met Ballylaffin Juno (v. Cassino). De Haas finishte op haar dressuurscore van -26,3 (73,7%) dankzij een foutloze cross en een foutloos springparcours. Ze liet daarmee onder meer Britse cracks zoals Piggy March en Kitty King achter zich.

Het is de eerste internationale overwinning voor dit paard, dat eerder op 3* niveau te zien was onder bondscoach Andrew Heffernan. Er reden geen andere Nederlanders mee in deze rubriek

Uitslag

Bron: Horses.nl