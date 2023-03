NK Eventing Jeugd tijdens Maarsbergen Horse Trials

De internationale eventingwedstrijd Maarsbergen Horse Trials vormt van 29 juni tot en met 1 juli 2023 het decor voor het Nederlands Kampioenschap Eventing voor Junioren en Young Riders. De KNHS heeft het jeugdkampioenschap ook voor 2024 toegewezen aan de organisatie in Maarsbergen.

Maarsbergen Horse Trials organiseerde in 2019 het EK voor de eventingjeugd. Nu heeft de ervaren organisatie de eer om het NK te mogen organiseren op het prachtige Landgoed Maarsbergen. De parcoursbouw is in handen van de Britse parcoursbouwer Eric Winter. De wedstrijd in Maarsbergen dient tevens als officiële observatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap Eventing voor Pony’s, dat eind juli in het Franse Le Mans wordt verreden.

Jeugd heeft de toekomst

Event director Maurits van der Goes is verheugd over de toewijzing van de nationale jeugdkampioenschappen aan zijn evenement: “We zijn er trots op dat onze wedstrijd zich zo ontwikkeld heeft in de loop der jaren. Een belangrijk element voor ons is de jeugd. We vinden het mooi als de jonge eventingruiters gestimuleerd kunnen worden om deel te nemen aan onze wedstrijd, dat is goed voor de ontwikkeling van de eventingsport. Het is dus leuk om op onze mooie wedstrijd deze kampioenschappen te mogen organiseren.”

Vernieuwing

Dit jaar is de organisatie bezig het parcours van Maarsbergen Horse Trials te vernieuwen en uit te breiden. Tijdens de winter en het voorjaar wordt de waterhindernis aangepast. In het bos wordt een aantal routes uitgebreid, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor nieuwe combinaties van hindernissen. De vrijwilligers bouwen aan tientallen nieuwe hindernissen en knappen oude hindernissen op om uitdagende parcoursen te realiseren.

Bron: persbericht