Olympische eventingruiter Jonty Evans verder in para-dressuur na ongeluk

In 2018 liep de Ierse Olympische eventingruiter Jonty Evans een zwaar hersentrauma op. De ruiter viel van zijn paard en moest lange tijd herstellen. De liefde voor de paardensport is er nog altijd en Evans laat weten voortaan als para-dressuurruiter verder te gaan.

Jonty Evans rijdt al meer dan 20 jaar mee in de eventingsport. In 2005 werd hij zevende op het Europees Kampioenschap en in 2015 maakte hij deel uit van het Ierse team die de Nations Cup in Boekelo won. In 2016 werd hij negende op de Olympische Spelen van Rio. Zijn toppaard zou aanvankelijk in 2017 verkocht worden maar dankzij een grote crowdfundingsactie kon Evans zijn paard behouden voor de sport.

Opnieuw leren praten en lopen

In 2018 viel Evans van zijn paard tijdens de cross en liep daarbij zwaar hersenletsel op. ”Sinds mijn ongeluk heb ik opnieuw moeten leren praten en lopen. Ik heb ook moeten leren accepteren dat het leven er nu anders uit ziet dan voor mijn ongeluk.” In 2019 keerde Evans terug in de ring en sprong hij zelfs weer zijn eerste parcours. Toch heeft hij nu besloten zich volledig te richten op de para-dressuur.

Bron: eurodressage