Piggy March en Vanir Kamira aan de leiding na cross Burghley Horse Trials

Piggy March en de zeventienjarige Vanir Kamira (v. Camiro de Haar Z) zijn de nieuwe leiders van de Land Rover Burghley Horse Trials aan het einde van de cross-country dag. Het duo voegde slechts 0,4 strafpunt toe voor het overschrijden van de optimale cross-country tijd en eindigde op 23.0. Tim Price volgt met Vitali (v. Contender) op de tweede plaats met 26.5. Tim's vrouw Jonelle en haar 19-jarige merrie Classic Moet (v. Classic xx) staan derde met 32.2.

“Ze heeft zoveel klasse,” zei een opgetogen Piggy March na haar ronde. “Ze voelde briljant aan en was er echt klaar voor vandaag – ze is een heel speciale kleine merrie. Ik baal van de tijdstraf om eerlijk te zijn – ik ben de koningin van het één seconde over de tijd zitten, ik weet niet hoe ik het doe!”

De zeventienjarige Ierse merrie Vanir Kamira heeft al een hele reputatie. In de laatste wedstrijd in Burghley voor de corona pandemie in 2019 werd ze onder Piggy March tweede. In datzelfde jaar had het paar al de Badminton Horse Trials gewonnen. Dit jaar waren March en Vanir Kamira vierde in Badminton.

Tim Price behoudt tweede plaats

Voormalige Burghley winnaar Tim Price behield na de cross zijn tweede plaats met Vitali. Hij voegde 5,2 tijdfouten in de cross toe aan hun dressuurscore en sloot de dag af op -26.5. De Nieuw-Zeelander was aangenaam verrast door hoe goed de Holsteiner presteerde gezien het feit dat dit pas zijn tweede 5*-wedstrijd is. Price: “Hij is geen volbloed maar hij is een goede stayer en hij vocht en vocht de hele weg.”

19-jarge Classic Affair enige zonder fouten

Een andere oud gediende en een merrie in de eventingsport klom in de cross op van de 25ste naar de derde plaats. De 19-jarige Classic Affair ging onder Jonelle Price als een speer door de cross en kwam als enige zonder tijd- en hindernisfouten over de finish. Price blijft op haar dressuurscore van 32.2 staan, achter haar man Tim.

‘Ik liet haar gewoon lopen in haar eigen ritme’

“Ik had geen idee wat de tijd was toen we over de streep kwamen,” bekende Jonelle, haar stopwatch was stuk gegaan na hindernis drie, “maar ik weet dat ze snel is dus ik liet haar gewoon lopen in het ritme dat zij wilde. Het enige wat ik kon doen was haar in balans houden en waar ik kon korte lijnen rijden. Ze is zo’n taaie en pittige kleine merrie – er is niemand anders waar ik vandaag liever op gezeten zou hebben.”

Jackson en Canter maken top vijf vol

Tom Jackson klom op Capels Hollow Drift (v. Shannondale Sarco) op van de dertiende naar de vierde plek met -32.5. Met een score van 36.2 staat voormalig wereldkampioene Ros Canter op de vijfde plaats met opkomende talent Pencos Crown Jewel (v. Jumbo).

King verspeelt leidende positie in cross

Kitty King die met Vendredi Biats (v. Winningmood) na de dressuur aan de leiding ging, staat nu zesde met 38.2. King Liep in de cross tijdfouten op en 11 strafpunten voor het breken van een ‘Mim Pin’ op hindernis 19.

Vandaag is het afsluitende springparcours.

Klik hier voor de uitslag.

Bron British Eventing