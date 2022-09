Piggy March en Vanir Kamira maken favorietenrol waar in Burghley

Piggy March en Vanir Kamira (v. Camiro de Haar Z) hebben de Burghley Horse Trials gewonnen. De zeventienjarige merrie, in eigendom van Trevor Dickens, werd daarmee het veertiende paard ooit dat zowel Badminton als Burghley op naam schreef. "Ze verdient dit gewoon" zei winnares March na afloop over de merrie, die al twee keer tweede en één keer vijfde werd in de klassieke 5* eventingwedstrijd.

Vanir Kamira en March wonnen Landrover Burghley Trials in de cross, waar de merrie slechts 4 strafpunten voor tijd opliep. In het afsluitende springparcours viel een balk, maar hield het duo de leidende positie vast. De tweede plaats was voor Tom Jackson met Capels Hollow Drift (v. B Shannon Dale Sarco St) die met een foutloos springparcours oprukte en Tim Price met Vitali (v. Contender) naar de derde plek verwees. Jonelle Price werd vierde met de negentienjarige (!) Classic Moet (v. Classic xx).

Persoonlijkheid

“Mijn paard is van nature niet de beste beweger of het beste springpaard” zei winnares March na afloop. “Het is haar persoonlijkheid, haar hart, waarmee ze de wedstrijd voor je wint. Dat is wat haar bijzonder maakt, ik ben zo trots op haar.”

Uitslag

Bron: Horse & Hound / Horses.nl