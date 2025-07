Podiumplaatsen voor Van der Goes en Blom in Strzegom

Op de internationale eventingwedstrijd in het Poolse Strzegom was er in de korte driester een derde plaats voor Merel Blom - Hulsman, die met Checkpoint 46 (v. Chacoon Blue) op -34.1 uitkwam. Blom was vijfde in de dressuur, had slechts 2.8 fouten voor tijd in de cross en bleef foutloos bij het springen. Willemina van der Goes ook goede zaken: ze werd vijfde met de zevenjarige Nicolai (v. High Shutterfly). Jeanette Chardon werd tiende met Kim La Sina (v. Carrera VDL).

De korte driester werd gewonnen door de Australiër Kevin Mcnab, die ook de tweede plaats in beslag nam.

Korte vierster: De Jong en Enjoy

Sanne de Jong werd met Enjoy (v. Cartano) vijfde in de korte vierster. De Nederlandse kwam met 43.6 strafpunten over de finish, na een zesde plek in de dressuur en wat tijdfouten in de cross. Deze kleine rubriek werd gewonnen door Christoph Wahler uit Duitsland met d’Accord FRH (v. Diarado).

Goed voor het vertrouwen

In de korte tweester bracht Willemina van der Goes-Petter haar zestienjarige Ekino (v. Carthino Z) aan de start. De combinatie had niet veel geluk in twee eerdere driesterwedstrijden dit seizoen, dus Van der Goes had dit weekend gekozen voor een tweester. Dat bleek goed voor het vertrouwen, want het duo finishte op de prachtige dressuurscore van -27.0. Ook de korte tweester werd gewonnen door Christoph Wahler, dit keer met Steppke 25 (v. Stolzenberg)

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl