Raf Kooremans begint eventingseizoen goed met vijfde plaats in Spanje

Raf Kooremans werd dit weekend vijfde in de korte driester van Madrid, met een puntentotaal van -38.5. Kooremans volbracht de wedstrijd op Crossborder Radar Love (v. Diarado), die eerder gereden werd door Merel Blom en vorig jaar met young rider Sterre van Houten te zien was.

Kooremans behaalde de tweede plaats in de dressuur, voegde daar 11 strafpunten voor tijd aan toe in de cross en reed een foutloos springparcours. Winnaar in deze CCI3*-S werd de Spanjaard Gonzalo Blasco Botin met Marlango de Pomes (v. Grand Zeus vd Prinsenhoev). Hij voegde slechts 1.2 strafpunt voor tijd toe aan zijn dressuurscore van 28.2 en kwam uit op -29.4.

Alleen de uiteindelijk als derde geklasseerde Carlos Diaz Fernandez wist met Taraje Cp 21.10 (v. Eole des Orcets) wist de cross geheel foutloos door te komen. Hij had ook de beste dressuurscore, maar gaf de overwinning weg in het springen, waar hij twee balken zag vallen.

Uitslag

Bron: Horses.nl