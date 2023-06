Raf Kooremans met Houdini voorlopig op kop korte vierster

Na de dressuur en het springen prijkt de Nederlandse vlag bovenaan in de tussenstand van de CCI4*-S in Kronenberg. De voor Nederland uitkomende Belg Raf Kooremans heeft met zijn Houdini (v. Dakar VDL) het tot nu toe beste resultaat behaald. Na de dressuur bezette hij de vierde plek, met een foutloos springparcours klom hij vandaag op naar de kop van het klassement.

Kooremans heeft daarmee een voorsprongetje op landgenoot Lara de Liederkerke-Meier met Ducati d’Arville (v. Diarado). Stephan Hazeleger staat met Gold Rush (v. Quality Time TN) voorlopig op de twaalfde plek en is daarmee de beste Nederlandse deelnemer in deze rubriek, na Koremans.

Eerdere winst

Koremans en Houdini zijn al langer een succesvolle combinatie. In juli 2021 won het stel de korte vierster in Maarsbergen. Een jaar later was er ook winst in Kronenberg, toen in de korte driesterrenwedstrijd. De laatste internationale start dateert van juli 2022.

De cross staat morgen op het programma.

