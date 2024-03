Raf Kooremans schrijft lange 3* Portugal op naam

In Mata do Duque, Portugal, werd dit weekend eventing gereden. De lange driester werd gewonnen door de Nederlander Raf Kooremans met Crossborder Radar Love (v. Diarado). Kooremans stond in het kleine deelnemersveld , met zijn competitieve score van -29.8 meer dan een balk los van de concurrentie. Tim Lips werd vierde met de tienjarige Eckinops d'AM (v. Keps du Vinnebus).

Kooremans heeft Cross Border Radar Love tijdelijk overgenomen van zijn leerlinge Sterre van Houte om het paard meer ervaring op te laten doen in de internationale rubrieken en om zelf te kijken hoe ver hij kan komen richting kaderscores. Het duo reed een paar weken geleden in Spanje hun eerste wedstrijd. Kooremans had in Mata do Duque de beste dressuurscore en voegde daar een foutloze cross en slecht 0.4 strafpunt voor tijd in het springen aan toe.

CCI4*-S en CCI2*-L

Naast de lange driester was er ook (onder meer) een lange tweester en een korte vierster uitgeschreven in Mata do Duque. De korte vierster werd gewonnen door de Japanse Ryuzo Kitajima met de door Jan Greve gefokte KWPN-merrie Cekatinka Jra (v. King Kolibri), die eerder door het echtpaar Price uit Nieuw Zeeland werd uitgebracht. Het duo kwam uit op -33.6 na een mooie dressuurscore en enkele tijdfouten in de cross. In deze rubriek reden geen Nederlanders mee.

De lange tweester ging naar Elena Ceballos uit Venezuela. Ook zij had een KWPN-gefokt paard gezadeld: Intermezzo Dea (v. I’m Special de Muze), die eerder werd uitgebracht door Janneke Boonzaaijer. Met een score van -37.2 – de vijfde dressuurscoren een foutloze cross en één balk bij het springen – bleef ze de Portugese ruiter Joaquim Grave met Ocanica da Bala nipt voor. Ook in de tweester kwamen geen Nederlandse combinaties aan de start.

