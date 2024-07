Renske Kroeze tweede en vierde in korte tweester Minderhout, Maartje Siemons zesde

Renske Kroeze tekende dit weekend voor het beste Nederlandse resultaat in de korte tweester van Minderhout. De amazone stuurde Lux Like Cruise (v. Lux Z) foutloos het springparcours en de cross door wat haar de de tweede plaats opleverde. Ook met Diabella (v. Diacontinus) bleef ze twee keer foutloos en bezette ze de vierde plaats. Meer Nederlands succes was er voor Maartje Siemons die knap zesde werd. Hortence de Cleene won de korte CCI2*.

Voor haar dressuurproef met Lux Like Cruise kreeg Renske Kroeze 68.630% (omgerekend 31.4 strafpunten) wat haar de tiende plaats opleverde. Een foutloos springparcours gevolgd door een foutloze cross zorgde ervoor dat het eindtotaal op 31.4 bleef staan en dat betekende een tweede plaats. Met haar andere paard Diabella scoorde Kroeze 66.700% (33.3 strafpunten) in de dressuur en begon ze vanaf plaats 26 aan het springen en de cross. In zowel het springen als de cross bleef Kroeze vervolgens opnieuw foutloos wat het eindtotaal op 33.3 hield en dat leverde haar een vierde plaat op.

Top drie

Hortence de Cleene rekende in deze korte tweester op de talenten van Levinio (v. Levisonn). De combinatie begon vanaf een zevende plek na de dressuur (30.9 strafpunten) en hier kwamen na het springen en de cross geen fouten meer bij. De top van het klassement kwam na de dressuur niet geheel ongeschonden uit de cross wat de Cleene uiteindelijk de overwinning opleverde. Marçal Piro Patau eindigde met Eventing de Fay (v. Master van de Helle) op een totaal van 31.6 strafpunten en bezette daarmee de laatste podiumplek.

Sterke prestatie van Maartje Siemons

Ook Maartje Siemons presteerde sterk met Harly (v. Baltic VDL) in het Belgische Minderhout. Na de dressuur (32.3 strafpunten) begon de amazone vanaf de achttiende plaats aan het springen en de cross. Er viel een balk uit de lepels in het springparcours maar een sublieme foutloze cross bracht het eindtotaal op 36.3 strafpunten en dat was goed voor de zesde plaats in het eindklassement.

Bron: Horses.nl