Renske Kroeze wint lange 3* Westerstede

Renske Kroeze heeft de lange driester in het Duitse Westerstede gewonnen met Lux Like Cruise (v. Lux Z). De Nederlandse klom op van de derde dressuurscore naar de tweede plaats na de cross dankzij alleen een klein tijdfoutje in de cross. Het afsluitende springparcours verliep foutloos waardoor de winst naar Kroeze ging.

Kroeze was bovendien vierde met Irma Peternella (v. Baltic VDL). Ook hier waren er alleen wat tijdfouten in de cross en één balk bij het springen. De enige deelnemer die de cross foutloos afrondde was de Duitser Jörn Warner die tweede werd in het eindklassement met Valetta 46 (v. Viscount 22).

Swinkels tiende in 2*

Michelle Swinkels werd met Hannelot-Blue knap tiende in het sterke deelnemersveld van de korte tweester. De Nederlandse reed naar een uitstekende score van -29.1 in de dressuur en voegde daar verder geen strafpunten aan toe in de cross en het springparcours.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl