Renswoude Horse Trials stopt

De organisatie van de internationale eventing wedstrijd Renswoude Horse Trials heeft aangegeven dat het evenement stopt. Dit jaar werd de wedstrijd kort voor aanvang afgelast, maar nu is bekend dat er geen vervolg komt. Daarmee moet ook voor het NK Eventing voor Young Riders en Junioren een andere locatie gevonden worden.

Gert Boonzaaijer, drijvende kracht achter de Renswoude Horse Trials vertelt: “In Renswoude gebruikten we grond van verschillende landeigenaren. Twee van hen hebben grond verkocht met als resultaat dat de cross niet meer over dat land kan. Dat maakt het eigenlijk onmogelijk om de wedstrijd te realiseren.

We willen op de datum dat Renswoude altijd was, het eerste weekend van juni, nu een wedstrijd organiseren bij De Peelbergen in Kronenberg. Dat is een super accommodatie waar we te maken hebben met één eigenaar. Bovendien zijn daar al stallen en liggen er goede bodems die we kunnen gebruiken voor springen en dressuur. Ook het terrein waarover de cross gaat ligt eigenlijk klaar, we kunnen daardoor veel eerder gaan beginnen met bouwen en meer dingen laten staan. Het heeft gewoon veel voordelen om daar een wedstrijd te organiseren.”

NK Jeugd

De KNHS had met de Renswoude Horse Trials nog afspraken over de organisatie van het Nederlands kampioenschap voor de jeugd. Met het stoppen van het evenement moet worden uitgekeken naar een nieuwe wedstrijd die dat dit kampioenschap wil organiseren. De KNHS zal de procedure hiervoor opstarten.

Bron KNHS