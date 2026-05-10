Ros Canter en Graffalo winnen voor unieke derde keer Badminton Horse Trials

Mirjam Hommes
Rosalind Canter met Lordships Graffalo in de Olympische cross in Parijs. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

De legendarische 5* eventingwedstrijd in Badminton is dit weekend voor de derde keer gewonnen door de Britse amazone Roslind Canter en de 14-jarige Lordships Graffalo (v. Grafenstolz). Canter en haar ruin wonnen de wedstrijd ook al in 2023 en vorig jaar. Tussen de overwinning van 2025 en nu kreeg Canter bovendien haar tweede kind, een meisje dat inmiddels vier maanden oud is.

