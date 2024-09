Ros Canter wint 5* Burghley Horse Trials

De top-eventingcombinatie Rosalind Canter en Lordship's Graffalo (v. Grafenstolz) hebben zondag de lange vijfster van Burghley gewonnen. Nadat ze in 2023 de 5* in Badminton in hun zak staken (waar ze een jaar eerder tweede werden) is dit opnieuw een hoogtepunt in de carrière van de Britse combinatie. De tweede plaats was voor de Nieuwzeelander Tim Price met Vitali (v. Contender), derde werd Harry Meade met Cavalier Crystal (v. Jack of Diamonds). Meade was bovendien ook vierde en twaalfde.