Schalk en Pen op podium in Maarsbergen

Bij de Maarsbergen Horse Trials is de grootste rubriek, de korte tweester, dit weekend gewonnen door de Duitse Sophie Leube met Sweetwaters Ziethen Tsf (v. Abendtaz). Leube, die vorig jaar Boekelo won, voegde geen strafpunten toe aan haar dressuurscore en eindigde op 23,6. Tweede werd de Nederlandse Christel Schalk met Cerida (v. Paledo), op 28,2 strafpunten. Elaine Pen werd met Kite-Man (v. Hopalong Cassidy) derde op 29,6.

Leube nam al in de dressuur de leiding met haar negenjarige Trakehner hengst en stond die niet meer af. Schalk bleef foutloos in de cross en had alleen een kleine tijdfout bij het springen. Pen zag in het springen een balk vallen en had een tijdfoutje in de cross. Zo moest ze iets inleveren op haar tweede plaats na de dressuur. Judy Schep en Gaston ES (v. Roven) werden zesde op hun dressuurscore van 31,9. Sarah van Leeuwen klasseerde zich met It Takes Two (v. Calvados) op plaats acht.

Lastige cross in CCI3*

In de korte driester ging de winst ook naar een Duitser. Jens Hoffrogge en Kros (v. Ajbek) waren hier het beste, met 36 strafpunten. David Doel uit Groot Brittannië werd tweede met Kenzo Power B (v. Epris d’Azur). Doel was bovendien met The Preacher Man (v. Billy Congo) de enige deelnemer die geheel foutloos door de cross kwam. Met dit paard werd de Brit derde. Beste Nederlander was Janneke Boonzaaijer die zich nog net klasseerde op plaats acht met I’m Special N (v. Orame).

CCI4* voor Doel

De zwaarste rubriek in Maarsbergen dit weekend ging naar David Doel, die ook op 4* niveau als enige foutloos bleef in de cross. Ook in het springen hielden hij en Galileo Nieuwmoed (v. Carambole) de nul vast. Het was genoeg om in het twaalfkoppige deelnemersveld van de negende plaats in de dressuur naar de winst te komen. Raf Kooremans werd met Houdini (v. Dakar VDL) zesde in het eindklassement.

Intro

De CCI1* was ook voor Duitsland: Arne Bergendahl reed naar 27,7 met Bronco 487 (v. Blockbuster). Reeza van der Horst was de beste Nederlandse. Ze kwam op de derde plaats uit met Iesyrena MB (v. VDL Zirocco Blue).

Alle uitslagen